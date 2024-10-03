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Son yılların en kritik MGK’sı! Başkan Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantının gündemi ne?

Son yılların en kritik MGK’sı! Başkan Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantının gündemi ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 18:14
Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında toplandı. Ortadoğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail’in saldırıları toplantının ana gündem maddesi. Terörle mücadele de başlıklardan biri. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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