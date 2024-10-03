Son yılların en kritik MGK’sı! Başkan Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantının gündemi ne?

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında toplandı. Ortadoğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail’in saldırıları toplantının ana gündem maddesi. Terörle mücadele de başlıklardan biri. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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