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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim Perşembe

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Giriş: 29.10.2020 19:09
Güncelleme:29.10.2020 19:12
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. " ifadelerini kullandı. İşte 29 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı... .
Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim Perşembe
Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim Perşembe
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