Yunanistan göçmenleri yakmaya kalkıştı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır

Türkiye'ye her seferinde medeniyet dersi vermeye kalkan Yunanistan'ın barbar yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.

Göçmenleri denizlerde ölüme terk eden Yunanistan bu sefer de onları benzin döküp yakmaya kalkıştı.

Bakan Soylu, Yunan zulmünü gözler önüne seren o anları paylaştı ve sert tepki gösterdi.