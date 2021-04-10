Son dakika! Yerli Kovid-19 ilacında FAZ 2 aşamasına geçildi! Piyasaya çıkacağı tarihi A Haber'de duyurdu

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli koronavirüs ilacı için geri sayım başladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacının laboratuvar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Bu yerli ilacın mutasyonlu virüslere de etkili olduğu ortaya çıktı. Peki yerli ilaç ne zaman insanların kullanımına çıkacak? FAZ 2 aşamasına geçilen ilacın ismi ve çalışmalardaki son durumu Dr. Mehmet Altay Ünal A Haber'e anlattı.

Koronavirüse karşı yerli aşı çalışmaları devam ederken, şimdi de yerli Kovid-19 ilacıyla ilgili güzel haberler geliyor. Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nde Kovid-19 hastaların tedavisinde kullanılacak "Ribavirin" adlı ilacın laboratuvar çalışmaları bitti. Faz- 2 aşamasına geçilen yerli ilacın ilk olarak 50 gönüllü hastaya uygulanması planlanıyor.

Dr. Mehmet Altay Ünal, "TÜBİTAK Başkanımız Ankara Üniversite Rektörümüz projeyle yakından ilgilendirdiler. Klinik çalışmalar başlamak üzere... Bir kaç bürokratik işlemde 4 merkezde başlayacak sonuçları halkımızla paylaşacağız." ifadeleriyle güzel haberi duyurdu

YERLİ KOVİD-19 İLACINDA YENİ GELİŞME Yerli ilaç çalışmalarını yöneten Doktor Mehmet Altay Ünal, Faz-2 aşamasına geçilen ilacın herkesin erişebileceği kadar ucuz olmasının temel kriterleri olduğunu söyledi. YERLİ İLAÇ NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK? Ünal, "Bu ilaç çok ucuz, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla sentezleniyor. Bu ilaç etkili olursa milyonlarca kutu üretecek şekilde hem ülkemize hem dünyaya sunmuş olacağız... Yıl sonuna kadar tamamlayıp insanlığın kullanımına sunmayı hedefliyoruz." dedi.

İLAÇ MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ? Koronavirüs tedavisinde geliştirilen yerli 'Ribavirin' adlı ilacın virüsün mutasyonlarına karşı da etkili olduğu ortaya çıktı. bu yerli ilaç, virüsün hücreye zarar vermesini yüksek oranda önlüyor. Klinik aşama öncesindeki sonuçları uluslararası bilimsel dergilerden tam not alan ilaç çalışması Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine büyük katkı sağlayacak. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ilacın yıl sonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulaması planlanıyor.

Ünal, "İlaç, klinik çalışmayı başarıyla geçerse, Sağlık Bakanlığının da uygun görmesi üzerine hastaların üzerinde kullanılmaya başlanacak." dedi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN