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Son dakika: Yerli aşıda 480 gönüllü aranıyor

A Haber
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Giriş: 28.05.2021 11:40
Güncelleme:28.05.2021 12:05
Kovid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen VLP,  yani "virüs benzeri parçacıklara dayalı yerli aşıda insan denemelerinin faz 2 aşaması yakında başlıyor. Bakan Mustafa Varank VLP aşısı için gönüllüler arandığını duyurdu. Peki süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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Yerli aşıda 480 gönüllü aranıyor
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