Son dakika: Yerli aşıda 480 gönüllü aranıyor

Kovid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen VLP, yani "virüs benzeri parçacıklara dayalı yerli aşıda insan denemelerinin faz 2 aşaması yakında başlıyor. Bakan Mustafa Varank VLP aşısı için gönüllüler arandığını duyurdu. Peki süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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