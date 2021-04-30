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Son dakika: Yerli aşı ne zaman çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarih verdi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Aşı tedariği konusunda bir sıkıntı yaşanacağını kabul etmiyorum" dedi. Başkan Erdoğan, "Yerli aşının 'Eylül- Ekim' gibi üretime geçileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.