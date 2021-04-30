30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Yerli aşı ne zaman çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarih verdi

Son dakika: Yerli aşı ne zaman çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarih verdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2021 14:04
Güncelleme:30.04.2021 14:05
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Aşı tedariği konusunda bir sıkıntı yaşanacağını kabul etmiyorum" dedi. Başkan Erdoğan, "Yerli aşının 'Eylül- Ekim' gibi üretime geçileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rus aşısına acil kullanım onayı verildi
Rus aşısına acil kullanım onayı verildi
Öve öve bitiremedi! 1 ayda çöp oldu
Öve öve bitiremedi! 1 ayda çöp oldu
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri
Türkiye bölgesinde oyun kurucu
Türkiye bölgesinde oyun kurucu
Yerli aşı ne zaman çıkacak?
Yerli aşı ne zaman çıkacak?
İlk kez görüntülendi! İşte burada üretilecek
İlk kez görüntülendi! İşte burada üretilecek
PKK'nın yeni hedefi metropoller mi?
PKK'nın yeni hedefi metropoller mi?
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Esnafa destek müjdesi
Esnafa destek müjdesi
Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti
Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti
17 günlük kısıtlamada gıdada fiyat fırsatçılığı
17 günlük kısıtlamada gıdada fiyat fırsatçılığı
İstanbul’da trafik yoğunluğu
İstanbul’da trafik yoğunluğu
Daha Fazla Video Göster