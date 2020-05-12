12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Yargıda koronavirüs tedbirleri! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den önemli açıklamalar |Video

Son dakika: Yargıda koronavirüs tedbirleri! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den önemli açıklamalar |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.05.2020
Son dakika haberi. Yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine dair önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadele sergiliyor. Virüs din, dil ve ırk gözetmemektedir." dedi. Bakan Gül, Bilim Kurulu'nun önerileriyle normalleşme adımları atılacak." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir süreç yönetimi gösteriyor. Virüs, din, dil, ırk ayırt etmiyor.

Hukukta özgürlükleri kısıtlamanın orantılılık, gereklilik gibi konuların ne kadar doğru olduğunu görmekteyiz. Artık 'Yeni normal' var. Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi için gerekli desteği vermiştir.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU
Milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformları hayata geçirmek için gayret göstermekteyiz. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm çalışmalar hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaş odaklı çözüm üretmek içindir.

Hukuk devleti kelimesinin işlevselliğini kazanması için her türlü görüşe açık olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Yüksek mahkemeleri hak duygusunun en yüksek temsilidir. Hukuk devleti idarenin tüm eylemlerinde ölçülü olması demektir.

NORMALLEŞME İÇİN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ
Danıştay'ın 125. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve noterlikler için bir yol haritası çizilmiştir. Bayram sonrası önlemler yumuşatılacaktır. Netleştiğinde paylaşılacaktır. Bilim Kurulu'nun önerileri ile normalleşme adımları atılacak.

Mahkumlar tarafından 12 Mart'tan itibaren 7 milyon maske, 900 bin tulum üretilmiştir.

Yargıda koronavirüs tedbirleri!
Yargıda koronavirüs tedbirleri!
KKTC'de koronavirüse karşı büyük başarı! Tüm hastalar taburcu edildi
KKTC'de koronavirüse karşı büyük başarı! Tüm hastalar taburcu edildi
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: En gelişmiş 10 ülkeden biri haline getireceğiz
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: En gelişmiş 10 ülkeden biri haline getireceğiz
Meral Akşener ile Sırrı Süreyya Önder birbirine girdi
Meral Akşener ile Sırrı Süreyya Önder "birbirine girdi"
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mücadelemiz henüz bitmedi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mücadelemiz henüz bitmedi
Virüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi
Virüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi
Bahçeli'den Akşener'in teklifine yanıt
Bahçeli'den Akşener'in teklifine yanıt
A Haber Ağbaba'nın siyasi hayatını gözler önüne serdi
A Haber Ağbaba'nın siyasi hayatını gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan ulusa seslenişte flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan ulusa seslenişte flaş açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster