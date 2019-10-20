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20.10.2019

Son dakika: Van'da korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı |Video

Van'da merkez üssü Muradiye ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar deprem anlarını anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkez Muradiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.53'te meydana geldi.

Yerin 9,41 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü ilçenin Balaklı Mahallesi olarak açıkladı.

Son dakika: Vanda korkutan deprem VAN'DA KORKUTAN DEPREM

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