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Van Valiliği: İran sınırında 7 mültecinin cesedi bulundu
Son dakika haberine göre Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi, İran Sınırında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi" denildi.
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