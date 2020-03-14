Van Valiliği: İran sınırında 7 mültecinin cesedi bulundu

Son dakika haberine göre Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi, İran Sınırında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi" denildi.