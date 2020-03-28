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28.03.2020

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı |Video

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı. Turah'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Atamaya ilişkin karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzanın ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

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