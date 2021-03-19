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0){for(t=0;t
19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Son dakika: Twitter Türkiye'de temsilci atayacak! Atamayan tek platform "Pinterest" Giriş: 19.03.2021 09:43 Güncelleme:19.03.2021 09:46 Son dakika haberi... Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de temsilci atamasına yönelik düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan sosyal medya platformlarından Twitter'ın da Türkiye'de temsilci atayacağı öğrenildi. DİĞER