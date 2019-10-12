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12.10.2019

Son dakika: Türkiye'den DEAŞ'lı tutuklularla ilgili flaş açıklama |Video

Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı tutuklular ve ailelerinin akıbeti için, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz." açıklamasında bulundu.

Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin bir soru üzerine, "'nin mensupları ve ailelerinin Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapacağını" belirtti.

Türkiye'nin harekat kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden arındırarak güvenli bölge oluşturma çabasını gölgelemeye yönelik çabaların yakından takip edildiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın ABD Başkanı (Donald) Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz. Ülkemizce gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. DEAŞ'la ilintili yabancı terörist savaşçıların suça karışmamış eş ve çocuklarının rehabilitasyonu konusunda vatandaşı oldukları ülkeler ve uluslararası örgütlerle birlikte çalışmaya hazırız."

Kalıcı çözümün Suriye'de tutulan yabancı terörist savaşçılar ve ailelerinin, vatandaşlığını taşıdıkları menşe ülkelerce geri alınması, yargılanması ve rehabilitasyonundan geçtiğini vurgulayan Aksoy, "Bu doğrultuda uluslararası toplumun ortak çabalarını önemsiyoruz. Türkiye, uluslararası toplumun bu amaçla sarf edeceği gayretlere her türlü katkıyı vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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