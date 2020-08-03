03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Türkiye'den ABD'nin terör örgütüyle petrol anlaşmasına çok sert tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin terör örgütüyle petrol anlaşmasına çok sert tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2020 11:36
Güncelleme:03.08.2020 11:36
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK terör örgütü güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) ABD'li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasını, uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bir adım olarak niteleyerek, ABD'nin bu adıma destek vermesinin esefle karşılandığını ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Türkiye'den ABD'ye 'PKK/YPG' tepkisi!
Türkiye'den ABD'ye 'PKK/YPG' tepkisi!
Şoke eden görüntü! Yine iş başındalar
Şoke eden görüntü! Yine iş başındalar
Yayına damga vuran sözler: Öyle bir devlet yok
Yayına damga vuran sözler: Öyle bir devlet yok
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Anadolu toprakları dünyaya kardeşliği gösterdi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Anadolu toprakları dünyaya kardeşliği gösterdi
MSB'den flaş açıklama: 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den flaş açıklama: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca verileri paylaştı 'kaygı verici' diyerek uyardı
Bakan Koca verileri paylaştı 'kaygı verici' diyerek uyardı
Bakan Pakdemirli A Haber'de açıkladı: 20 bin personelle...
Bakan Pakdemirli A Haber'de açıkladı: 20 bin personelle...
Kalan kurbanlıkları devlet alacak
Kalan kurbanlıkları devlet alacak
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
Bakan Koca 1 Ağustos verilerini açıkladı! 36 ilde...
Bakan Koca 1 Ağustos verilerini açıkladı! 36 ilde...
Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
FETÖ’nün Twitter yasağı Öz’ü trollüğe sürüklemiş!
FETÖ’nün Twitter yasağı Öz’ü trollüğe sürüklemiş!
Daha Fazla Video Göster