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Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu | 7 Kasım verileri
Sağlık Bakanlığı 7 Kasım Cumartesi gününe ait Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi. İşte Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son durum...
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DA AŞI PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Koca, "Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız." dedi.
Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2020