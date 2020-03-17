17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.03.2020

Son dakika... "Türkiye'de koronavirüs (corona virüs) nedeniyle OHAL ilan edilecek" iddiası yalanlandı |Video

Son dakika haberi... Sosyal medyada "Türkiye'de koronavirüs (corona virüs) nedeniyle OHAL ilan edilecek" iddiasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi. Altun yaptığı açıklamada; "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İletişim Başkanlığından OHAL açıklaması
İletişim Başkanlığından OHAL açıklaması
Salgında son durum ne? Virüsten korunma yolları neler?
Salgında son durum ne? Virüsten korunma yolları neler?
Avrupa'da yaşayan Türkler tahliye ediliyor
Avrupa'da yaşayan Türkler tahliye ediliyor
Koronavirüse karşı aşı bulundu mu?
Koronavirüse karşı aşı bulundu mu?
Fransa'daki Türklerin durumu nasıl?
Fransa'daki Türklerin durumu nasıl?
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı
Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı
İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Çavuşoğlu'ndan "koronavirüs" açıklaması
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Daha Fazla Video Göster