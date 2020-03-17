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Son dakika... "Türkiye'de koronavirüs (corona virüs) nedeniyle OHAL ilan edilecek" iddiası yalanlandı |Video
Son dakika haberi... Sosyal medyada "Türkiye'de koronavirüs (corona virüs) nedeniyle OHAL ilan edilecek" iddiasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi. Altun yaptığı açıklamada; "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor." dedi.
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