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29.02.2020

Son dakika: Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehit Onbaşı Emin Yıldırım'a veda | Video

Son dakika haberine göre; Türkiye, İdlib'deki alçak saldırı sonrası şehit düşen kahramanlarını uğurluyor. Şehit Onbaşı Emin Yıldırım için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce insan, Şehit Onbaşı Emin Yıldırım’a veda etmek için cenaze törenine katıldı. Şehidimizin cenaze töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir konuşma yaptı. Şehit Emin Yıldırımın 3 kardeşi olduğu öğrenildi. Baba Muhsin ile anne Zahide Yıldırım’ın gözyaşları yürekleri yaktı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.



Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.

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Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sağanak altında kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

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