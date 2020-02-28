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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü! 43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
43 YIL ÖNCE BABASI, ŞİMDİ DE OĞLU ŞEHİT OLDU

’nin kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen ’ın dedesi emniyet bekçisi ’ın da 1977 yılında şehit olduğu ortaya çıktı.

'nin Kadirli ilçesinde, 1977 yılında babası emniyet bekçisi , sağ-sol çatışmalarının yaşandığı dönemde bomba patlaması sonucu şehit olan Tank, aradan geçen 43 yıl sonra oğlu Batuhan Tank'ın da şehadet haberi ile sarsıldı.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü |Video OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ |VİDEO

ŞEHADET HABERİ ULAŞTI

'de 'e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan 'ın (25) Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

BİR ÖMER İKİ ŞEHİT ACISI...

Babası 1977 yılında şehit olan, oğlu da İdlib saldırısında şehit olan Ahmet Turhan Tank'a şehadet haberi Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve askeri yetkililer tarafından verildi.

İŞTE YÜREK BURKAN HİKAYE…

Mart 1977, . Kadirli ilçesinde bekçilik yapıyordu Yaşar Tank. 3 Mart gecesi nöbetçiydi bekçi Yaşar. Issız, karanlık sokaklarda devriye atıyordu. Eline bir anda bir bomba tutuşturuldu. Bomba saniyeler içinde patladı, bekçi Yaşar oracıkta şehit oldu. 27 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı.

OĞLU DA ŞEHİT OLDU

Bekçi Yaşar'ın oğlu Ahmet Turhan büyüdü, iş güç sahibi oldu, evlendi, baba oldu. Oğluna Batuhan ismini verdi. Batuhan büyüdü, asker oldu. Sonra da nişanlandı. Şehit Bekçi Yaşar'ın torunu, yetim Ahmet Turhan oğlu Batuhan, dün gece 'deki saldırıda şehit oldu.

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