Osmaniye’ye şehit ateşi düştü! 43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu
Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın dedesi emniyet bekçisi Yaşar Tank’ın da 1977 yılında şehit olduğu ortaya çıktı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 1977 yılında babası emniyet bekçisi Yaşar Tank, sağ-sol çatışmalarının yaşandığı dönemde bomba patlaması sonucu şehit olan Ahmet Turhan Tank, aradan geçen 43 yıl sonra oğlu Batuhan Tank'ın da şehadet haberi ile sarsıldı.
ŞEHADET HABERİ ULAŞTI
İdlib'de Esed'e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (25) Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.
BİR ÖMER İKİ ŞEHİT ACISI...
Babası 1977 yılında şehit olan, oğlu da İdlib saldırısında şehit olan Ahmet Turhan Tank'a şehadet haberi Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve askeri yetkililer tarafından verildi.
İŞTE YÜREK BURKAN HİKAYE…
Mart 1977, Adana. Kadirli ilçesinde bekçilik yapıyordu Yaşar Tank. 3 Mart gecesi nöbetçiydi bekçi Yaşar. Issız, karanlık sokaklarda devriye atıyordu. Eline bir anda bir bomba tutuşturuldu. Bomba saniyeler içinde patladı, bekçi Yaşar oracıkta şehit oldu. 27 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı.
OĞLU DA ŞEHİT OLDU
Bekçi Yaşar'ın oğlu Ahmet Turhan büyüdü, iş güç sahibi oldu, evlendi, baba oldu. Oğluna Batuhan ismini verdi. Batuhan büyüdü, asker oldu. Sonra da nişanlandı. Şehit Bekçi Yaşar'ın torunu, yetim Ahmet Turhan oğlu Batuhan, dün gece Suriye'deki saldırıda şehit oldu.
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