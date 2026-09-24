A Milli Takım'da Fransa maçı heyecanı! Montella yönetiminde son hazırlıklar Riva'da
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Fransa maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kocaeli'de yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşma öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son provasını gerçekleştirecek. A Haber Muhabiri Erşan Karaca, Riva'dan son gelişmeleri aktarırken, mücadele atv ekranlarından canlı yayınlanacak.