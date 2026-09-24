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Macron'un BM konuşması sonrası İsrail'den tepki: Filistin mesajı gündemde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Macron'un BM konuşması sonrası İsrail'den tepki: Filistin mesajı gündemde

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda birçok lider, Filistin'deki insani duruma, katliamlara ilişkin mesajlar verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'e ilişkin verdiği mesajlar İsrail makamlarının tepkisine neden oldu. Macron, Gazze'deki insani krize ve Batı Şeria'daki gelişmelere dikkat çekerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich açıklamalara tepki gösterdi.

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