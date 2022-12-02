02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Türkiye ihracatta rekor kırdı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat verilerini açıkladı

Son dakika: Türkiye ihracatta rekor kırdı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat verilerini açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2022 12:11
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat verileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Muş Türkiye'nin ihracat rakamları için "Son 12 ayda 253 milyar doları aştı" dedi. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ihracatta rekor kırdı!
Türkiye ihracatta rekor kırdı!
Samsun Limanı’nda korkutan patlama!
Samsun Limanı'nda korkutan patlama!
Uluslararası basına İstiklal saldırısı tepkisi
Uluslararası basına "İstiklal saldırısı" tepkisi
Kılıçdaroğlu’nun vaadi ve gerçekler
Kılıçdaroğlu’nun vaadi ve gerçekler
Yüce Allah’ın yardımına müracaat: Dua!
Yüce Allah’ın yardımına müracaat: Dua!
Jeremy Rifkin hamlesinin perde arkası
Jeremy Rifkin hamlesinin perde arkası
6’lı masanın taslağı Türkiye’yi felç eder
"6’lı masanın taslağı Türkiye’yi felç eder"
Çocuğu kurtarmak için yarış!
Çocuğu kurtarmak için yarış!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü o anlar!
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü o anlar!
Grip şikayetiyle gitti kalbi durdu!
Grip şikayetiyle gitti kalbi durdu!
Görme engelli kızdan piyano resitali
Görme engelli kızdan piyano resitali
Daha Fazla Video Göster