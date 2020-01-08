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08.01.2020

Son dakika: TürkAkım projesinde tarihi gün! Erdoğan ve Putin salona geldi

Son dakika haberi... TürkAkım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açılacak. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin törenin gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne giriş yaptı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

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