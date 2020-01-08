Son dakika: TürkAkım projesi tanıtım videosu yayınlandı

İstanbul Haliç Kongre Merkezi bugün tarihi bir açılışa tanıklık ediyor. TürkAkım projesi Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle açılacak. Tören öncesi, TürkAkım projesi nedir? TürkAkım projesi Türkiye'ye neler kazandıracak?sorularına yanıt veren kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. İşte o video...

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım ilk gaz akışına hazır.

Rusya'dan Türkiye'ye yılda 31,5 milyar metreküplük bir doğal gaz akışı sağlanacak projeyle 15 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak.

TÜRKİYE AVRUPA İÇİ ENERJİ KÖPRÜSÜ OLACAK

Toplam uzunluğu 930 kilometre olan boru hatlarının her biri 81 santimetre çapında, TürkAkım 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığında 150 binden fazla borunun birleşiminden oluşuyor. Her bir boruya etki eden basınç ise tam 11 fil gücünde olacak. Türkiye enerjideki dev projelerle sektörde üs vazifesi görmeyi hedefliyor.

Rus gazı Türkiye'ye taşındığında Türkiye artık Avrupa için bir enerji köprüsü haline gelecek.

DÜNYA REKORU KIRILDI

TürkAkımda dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit görev yaptı. 477 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemide 500'den fazla işçi günde ortalama 5 kilometre boru döşedi. Pioneering Spirit 26 Ağustos 2018'de bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı. bir önceki rekor da 5,6 kilometre boru döşeme hızıyla aynı gemiye aitti.

Projede toplamda 40'tan fazla ülkeden on binlerce personel görev yaptı. Dev proje en az 50 yıl faaliyet gösterebilecek.

Projenin resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak.

Açılış törenine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katılacak.