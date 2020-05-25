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Son dakika: Türk siyasetinde bir ilk! Partilerde video konferansla bayramlaşma |Video
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek. Hangi partiler nasıl bayramlaşacak? A haber ekipleri detayları aktardı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek. Hangi partiler nasıl bayramlaşacak? A haber ekipleri detayları aktardı.