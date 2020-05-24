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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Başkan Erdoğan’ın sesinden bayram klibi |Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı. "Bayramlar bayram olsun... Ramazan Bayramımız mübarek olsun..." ifadeleri ile paylaştığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sesiyle şiir okuduğu klip sosyal medyada büyük ilgi gördü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı. "Bayramlar bayram olsun... Ramazan Bayramımız mübarek olsun..." ifadeleri ile paylaştığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesiyle şiir okuduğu klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.