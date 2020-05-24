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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Başkan Erdoğan’ın sesinden bayram klibi |Video

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Başkan Erdoğan’ın sesinden bayram klibi |Video

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Giriş: 24.05.2020 17:03
Güncelleme:24.05.2020 17:11
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı. "Bayramlar bayram olsun... Ramazan Bayramımız mübarek olsun..." ifadeleri ile paylaştığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sesiyle şiir okuduğu klip sosyal medyada büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı. "Bayramlar bayram olsun... Ramazan Bayramımız mübarek olsun..." ifadeleri ile paylaştığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesiyle şiir okuduğu klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başkan Erdoğan’ın sesinden bayram klibi
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