Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.