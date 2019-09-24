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24.09.2019

Son dakika: Türk savaş uçakları Suriye hava sahasında... |Video

Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması:Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi.

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