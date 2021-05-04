05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Türk heyeti Mısır'a gidiyor | Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme |Video

Son dakika: Türk heyeti Mısır'a gidiyor | Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme |Video

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2021 23:22
Güncelleme:04.05.2021 23:22
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk heyetin Mısır'a gidiyor. Türk heyetinin, Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ele alınacağı ifade edildi. Yaşanan son dakika gelişmesi A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamda; "Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katillerin diliyle konuşuyorlar
"Katillerin diliyle konuşuyorlar"
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme
Başkan Erdoğan-Kral Selman görüşmesi
Başkan Erdoğan-Kral Selman görüşmesi
Muhalefette koltuk hesaplar!
Muhalefette koltuk hesaplar!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bosna Hersek’te
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bosna Hersek’te
İçişleri Bakanlığından yeni genelge!
İçişleri Bakanlığından yeni genelge!
81 ilin risk haritasını açıklandı! İstanbul'da son durum nasıl?
81 ilin risk haritasını açıklandı! İstanbul'da son durum nasıl?
Türk komandosu PKK mağaralarına girdi
Türk komandosu PKK mağaralarına girdi
Mehmetçik terörist avında!
Mehmetçik terörist avında!
FETÖ elebaşından yeni sinsi plan
FETÖ elebaşından yeni sinsi plan
MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu
MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu
ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik tatbikatını başlattı!
ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik tatbikatını başlattı!
Daha Fazla Video Göster