Son dakika: Türk heyeti Mısır'a gidiyor | Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme |Video

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk heyetin Mısır'a gidiyor. Türk heyetinin, Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ele alınacağı ifade edildi. Yaşanan son dakika gelişmesi A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamda; "Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır." denildi.