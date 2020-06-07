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Son dakika: Tunceli'de PKK'ya yönelik hava destekli terör operasyonu düzenlendi! 6 terörist etkisiz hale getirildi |Video

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Giriş: 07.06.2020 17:08
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Tunceli'nin Ovacık kırsalında 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği belirlendi.

Güvenlik güçleri yurt içi ve yut dışında PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 31 Mayıs'ta Tunceli'de başlatılan operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Yapılan açıklamada; "31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık'ta gerçekleştirilen operasyonda bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi." denildi.

Güvenlik güçleri yurt içi ve yut dışında terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 31 Mayıs'ta 'de başlatılan operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Yapılan açıklamada; "31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık'ta gerçekleştirilen operasyonda bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi." denildi.


OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.

Teröristlerle birlikte,
(2) adet M-16 Piyade Tüfeği
(1) adet AK-47 Piyade Tüfeği
(3) adet El Bombası,
(1) adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.

Teröristlerle birlikte,
(2) adet M-16 Piyade Tüfeği
(1) adet AK-47 Piyade Tüfeği
(3) adet El Bombası,
(1) adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

.
6 terörist etkisiz hale getirildi
6 terörist etkisiz hale getirildi
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