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Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 07.08.2020 16:02
Güncelleme:07.08.2020 16:12
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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