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Son dakika: TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'taki Asos bölgesinde PKK'ya darbe | Video

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Giriş: 27.05.2020 11:45
Güncelleme:27.05.2020 11:55
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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