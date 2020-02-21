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21.02.2020

Son dakika: TSK, İdlib'de sivil yerleşimleri vuran rejime karşılık veriyor

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri topçusu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Beşşar Esad rejimi güçlerine karşılık vermeye devam ediyor.

İdlib'in güneyinde Suriye rejimin bulunduğu noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri topçusu tarafından ateş altına alınmaya devam ediyor.

TSK, ESED REJİMİ GÜÇLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR
Top atışları TSK topçusu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi güçlerine karşılık vermeye devam ediyor.

SERAKİB İLÇESİNDE ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI
Suriye'nin en büyük kentlerini birbirini bağlayan M4 ve M5 karayolları üzerinde bulunan Serakib ilçesi yakınlarında, ılımlı muhalifler ile rejim güçleri arasında 16.00 sularında çatışmalar başladı. Serakib'e açılan Neyrab köyünde yaşanan çatışmalarda, Rus savaş uçakları, rejim ordusu ile İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist gruplara destek veriyor. Çatışmalar ve Rus savaş uçaklarının şiddetli hava saldırıları devam ediyor.

Ilımlı muhalifler, dün başlattıkları operasyonda Neyrab köyünü ele geçirmiş ancak Rus savaş uçaklarının şiddetli saldırıları nedeniyle akşam saatlerinde köyün girişindeki hatlara çekilmişlerdi.

SERAKİB KRİTİK ÖNEME SAHİP
Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti. Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

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