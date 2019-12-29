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29.12.2019

Son dakika: TSK duyurdu: Barış Pınarı Harekat bölgesinde 39 adet katyuşa roketi ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyinde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Son olarak, Tel Abyad kırsalında 39 adet katyuşa roketi ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgelerde çalışmaları aralıksız devam ediyor.

TSK arama-tarama faaliyetleri konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada,

Barış Pınarı Bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam edildiğinin altı çizildi.

Son olarak, terör örgütü işgalinden kurtarılan Tel Abyad kırsalında 39 adet katyuşa roketi ele geçirdiği kaydedildi.

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