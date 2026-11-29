Bakan Yumaklı'dan Özlale'ye GÜBRETAŞ yanıtı: "Tek bir SPK cezası veya suç duyurusu yoktur"

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Gübretaş Genel Müdürlüğü dönemindeki hisse hareketlerine ilişkin iddialarına yanıt geldi. İddiaları iftira olarak nitelendiren Yumaklı, Ekim 2016-Nisan 2022 döneminde kendisine, şirket yönetimine veya Gübretaş'a yönelik tek bir SPK cezası ya da suç duyurusu bulunmadığını belirtti. Söğüt Altın Madeni ruhsatının 2019 sonunda şirkete devredildiğini hatırlatan Bakan, hisse değerindeki artışın şirketin ekonomik değerindeki yükselişten kaynaklandığını savundu.