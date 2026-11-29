Özgür Özel'den adaylık çıkışı! 4 Aralık'ta ne açıklayacak?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında gözleri 4 Aralık Cuma gününe çevirdi. Koza TV'de katıldığı programda konuşan Özel, Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adayın değişip değişmeyeceği ve yeni adayın kim olabileceği sorularına yanıt vereceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin hukuki süreci de değerlendiren Özel, İmamoğlu'na en yakın isim olduğunu vurguladı.