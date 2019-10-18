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18.10.2019

Son dakika... Trump ile görüşme sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama |Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Bölge hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Başkan , resmi sosyal medya hesabından; ABD Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından, "ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım.

Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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