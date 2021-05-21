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Son dakika: Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer böyle kaçtı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı | Faruk Fatih Özer'in kaçış görüntüleri
Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.