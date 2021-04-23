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Son dakika: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten çıkarıldı

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Giriş: 23.04.2021 13:29
Güncelleme:23.04.2021 13:39
Son dakika haberi... Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 62 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı. İnterpol, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkardı. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Avukat Kadir Kurtuluş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
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