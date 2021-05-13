Son dakika: Teröristler 'Şimşek-Yıldırım' darbesi: 105 hain etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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