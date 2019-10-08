Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın katliamlarının bilançosu!

Fırat’ın doğusuna yönelik harekata Türk Silahlı Kuvvetleri hazır. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın emri bekleniyor. Harekat öncesi ise sınıra komando, zırhlı araçlar ve iş makinelerinin sevkiyatı devam ediyor. Peki Fırat’ın doğusuna operasyon neden önemli? ‘YPG bize saldırmaz’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun savunduğu ve sosyal medyada ‘savaşa hayır’ kampanyası adı altında terör örgütüne destek verenler, hain saldırılar karşısında ise suspus olmuşlardı. İşte terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye’yi hedef alan hain saldırılarının bilançosu…