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Son dakika: Terör örgütü PKK Sincar'dan temizlendi! A Haber canlı yayınında değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 03.12.2020 09:47
Güncelleme:03.12.2020 09:52
Son dakika haberi... Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti" ifadeleri kullanıldı. Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, tüm silahlı yapıların Sincar'ı terk ettiğini duyurdu.

9 EKİM'DE ANLŞMA İMZALANDI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

SİNCAR'A 2 TUGAY GÖNDERİLMİŞTİ
Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de 25 Kasım'da Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"SADECE IRAK BAYRAĞI DALGALANACAK"
"Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat ile Kara ve Hudut Komutanlığı Komutanı Hamid Şatri, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek ve yerinde izlemek için Musul'a gitti. Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak."

TERÖR ÖRGÜTÜ 8 BİNAYI BOŞALTIP TESLİM ETTİ
Bu gelişmelerin ardından, Sincar ilçesi genelinde terör örgütü PKK/YBŞ'nin 8 binayı boşaltıp Irak Ulusal Güvenlik birimine teslim ettiğini ileri sürdü. Örgütün boşalttığı üslere henüz Iraklı güvenlik güçlerinin konuşlanmadığı aktarıldı. Irak merkezi hükümeti, söz konusu binaların boşaltılması hakkında herhangi bir resmi açıklama yaptı.

BM DE ANLAŞMAYI DESTEKLİYOR
Bağdat ile Erbil'in imzaladığı ve terör örgütünün Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma, BM tarafından da destek görüyor.

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