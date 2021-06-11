Terör örgütü 40 yılın en büyük yıkımını yaşıyor! Murat Karayılan'ın öldürülmesi an meselesi...

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait Mahmur kampına yönelik nokta operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütünün PKK/KCK sorumlusu Hasan Adır öldürüldü. Operasyonun Türkiye açısından önemi ne? Kritik operasyon nasıl düzenlendi? Yeni hedef kim? Tüm bu sorulara A Haber İstanbul/Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında yanıt verdi. "Terör örgütü 40 yılın en büyük yıkımını yaşıyor" diyen Ulak, teröristbaşı Murat Karayılan'ın ise etkisiz hale getirilmesinin an meselesi olduğunu söyledi. Öte yandan Ulak, Mahmur operasyonunun ABD'ye önemli bir mesaj olduğuna dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERİ | Terör örgütü PKK'ya yönelik MİT ve TSK'dan nokta operasyonu... Mahmur kampına yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütünün PKK/KCK sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

Operasyonun perde arkasını A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

"Terör örgütü 40 yılın en büyük yıkımı, felaketi yaşıyor" diyen Ulak, "Terör örgütü için neredeyse artık hiçbir yer güvenli değil, sadece Suriye'de ABD üssünün olduğu bölgelerde özellikle sözde lider kadrosunun barındıklarını biliyoruz. Mahmur, terör örgütünün önemli bir eğitim merkezi, Türkiye'den kaçırılan, Irak ve Suriye'de devşirilen, gençlerin eğitildiği yer. 15 yaşına kadar burada eğitilen gençler eylem yapmaları için Türkiye ve Suriye'ye gönderiliyorlar." dedi.

TÜRKİYE HAREKATLA ABD'YE MESAJ VERDİ

Mahmur kapmının terör örgütü için oldukça önemli lojistik eğitim merkezi olduğunu belirten Ulak, "Türkiye buraya düzenlediği operasyonlarla ABD'ye ve Irak Merkezi Yönetimine 'burayı yıllardır temizlemediniz, gerekli operasyonu düzenlemediniz' mesajını veriyor. Mahmur kampı, Erbil, Musul ve Kerkük'e eşit mesafede olan stratejik konumda olan bir bölge... Terör örgütünün burada çok sayıda kampı bulunuyor. Kampın çevresinde terör örgütüne ait çok sayıda mevzi ve bölgede silah deposu yer alıyor. Operasyonlar bu bölgelere yapılıyor. Cumhurbaşkanımız istikameti belirledi, bundan sonra terör örgütünün üst düzey isimleriyle ilgili yeni müjdeli haberler gelebilir. Murat Karayılan'la ilgili çok yakın zaman bir operasyon haberinin sonucunu da bekliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye 2010 yılında Hasan Adır'ı Hollanda'dan istemiş, talebi reddedilmişti. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Terör Uzmanı ve Stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Mahmur'a düzenlenen nokta operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

"MAHMUR'A YAPILAN OPERASYON ABD'YE MESAJ OLDU"

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Mahmur'a düzenlenen nokta operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Tokmakoğlu, Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlarda etkisiz kaldığını bu devre Türkiye'nin hamle yaptığını ifade etti. Bu operasyonların devam edeceğine dikkat çekti. Tokmakoğlu, Mahmur'a düzenlenen operasyonun Birleşmiş Milletlere, ABD'ye ve bölgeyi istikrarsızlaştırıp buradan bir şey elde etme çabası içerisinde olan, terör örgütünün arkasında durmaya çalışan her türlü güce bir mesaj olduğunu ifade etti.

"BM ŞEMSİYESİ ALTINDA TÜRKİYE'YE KARŞI KATLİAM YAPILIYOR"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Mahmur kapmına yönelik düzenen nokta operasyonunu A Haber canlı yayınında yorumladı. Caşın, "PKK'nın yurt içi ve yurt dışında saklanabileceği artık herhangi bir in ve mağara yoktur. 7/24 kendilerini izliyoruz. Artık inisiyatif Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Caşın, Mahmur terör örgütü PKK'nın kuluçka yuvası olduğunu, örgütüne eleman tesisinde önemli bir yere sahip olduğunu, burada son zamanlarda insan kaynağı olmadığı için kamptaki küçük çocukların, kızların eline silah vererek Türkiye'nin üzerine saldıklarını, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Türkiye'ye karşı katliam yapıldığını ifade etti.

MAHMUR KAMPI SİYASİ OLARAK BAĞDAT'A BAĞLI

Bu operasyonun ne anlama geldiğini, A Haber canlı yayınında yorumlayan Terör Uzmanı ve Stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Mahmur kampının siyasi olarak Bağdat'a bağlı olduğunu, kırmızı kategori içerisinde aranan iki teröristin Türkiye tarafından etkisiz hale getirilmesinin kampın tasviyesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.