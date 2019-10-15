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15.10.2019
Son dakika: Tel Abyad'ın güneyine bombardıman
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, 7’nci gününe girdi. Şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.
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