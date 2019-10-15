15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.10.2019

Son dakika: Tel Abyad'ın güneyine bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, 7’nci gününe girdi. Şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tel Abyad'ın güneyine bombardıman
Tel Abyad'ın güneyine bombardıman
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Mardin Kızıltepe'ye havanlı saldırı! Teröristler yine sivilleri hedef aldı
Mardin Kızıltepe'ye havanlı saldırı! Teröristler yine sivilleri hedef aldı
Canlı yayında Türkiye ve Erdoğan tartışması
Canlı yayında Türkiye ve Erdoğan tartışması
HDP’li Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı
HDP’li Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı
Batı medyasının 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu
Batı medyasının 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu
''Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez''
''Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez''
SMO Sözcüsü Hamoud, merak edilenleri yanıtladı
SMO Sözcüsü Hamoud, merak edilenleri yanıtladı
Orhan Baba'dan Mehmetçiğe destek!
Orhan Baba'dan Mehmetçiğe destek!
Son dakika: Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi
Son dakika: Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi
Türkiye'den AB'ye sert tepki!
Türkiye'den AB'ye sert tepki!
Barış Pınarı Harekatı gazisi: Teröristler çok korktular
Barış Pınarı Harekatı gazisi: "Teröristler çok korktular"
Daha Fazla Video Göster