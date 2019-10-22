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22.10.2019

Son dakika: Tel Abyad'da teröristlerin havan ve roket deposu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından meskun mahal operasyonları sürdürülüyor. Operasyonlarda, Türkiye sınırına yakın noktada, terör örgütü PKK/YPG'nin havan ve roket deposu tespit edildi.

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