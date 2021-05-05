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Son dakika: Tam kapanma sona erecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

A Haber
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Giriş: 05.05.2021 09:11
Güncelleme:05.05.2021 09:15
Son dakika haberi... 12 gün sonra tam kapanma sona erecek mi? Türkiye yeniden kademeli normalleyşeme mi geçecek yoksa kapanma tedbirleri sürecek mi ? Ve önmeli ikinci başlık; aşı tedariki. Koronavirüs Bilim Kurulu işte bu başlıklarla bugün toplanacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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