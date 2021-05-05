Son dakika: Tam kapanma sona erecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Son dakika haberi... 12 gün sonra tam kapanma sona erecek mi? Türkiye yeniden kademeli normalleyşeme mi geçecek yoksa kapanma tedbirleri sürecek mi ? Ve önmeli ikinci başlık; aşı tedariki. Koronavirüs Bilim Kurulu işte bu başlıklarla bugün toplanacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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