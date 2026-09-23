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Başkan Erdoğan'ın BM mesajları ne anlama geliyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'ın BM mesajları ne anlama geliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması ve New York temasları uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Başkan Erdoğan'ın Gazze, Filistin, BM reformu ve "Dünya 5'ten büyüktür" mesajları değerlendirilirken, İsrail heyetinin salonu terk etmesi ve ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik açıklamaları da gündeme geldi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, A Haber canlı yayınında Merve Özkan'ın sorularını yanıtlayarak Başkan Erdoğan'ın BM mesajlarını ve diplomasi trafiğini değerlendirdi.

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