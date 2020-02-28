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28.02.2020

Son dakika: Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği |Video

Son dakika haberi... Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.

Suriye'nin İdlib kırsalında rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit oldu 32 asker ise yaralandı. Öğle saatlerindeyse Cilvegözü Sınır Kapısı'nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.

1 helikopter ve 1 ambulans Suriye'den Türkiye sınırına girdi.

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