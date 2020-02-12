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12.02.2020

Suriye sınırına sevkiyat! Gözlem noktaları güçlendiriliyor |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada “Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum'' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan’ın bu uyarısının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'e yönelik askeri hareketliliği sürüyor. A Haber ekibi sınır hattında gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Suriye sınırına askeri araçlar tırlar üzerinde sev ediliyor. İdlib'deki gözlem noktaları askeri sevkiyatla güçlendiriliyor. Detaylar A Haber ekranlarında...
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