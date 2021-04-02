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Son dakika | Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK açıklaması: "Tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz"

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Giriş: 02.04.2021 12:02
Güncelleme:02.04.2021 12:03
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısının 300'ün altına düştüğünü söyleyerek "Teker teker hadlerini bildireceğiz, bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Geçen yıl 243 kişi dağdan indirildi. Bu yıl Türkiye içinden katılım 6, 5 kişi de yurt dışından katılmıştır. 40 terör örgütü elemanı ülkemize teslim olmuştur.

Türkiye genelinde 4627 yol kontrol noktasında da görev yapar, Afganistan'da da Libya'da da görev yapar. Nasıl sınırlarımızı muhafaza ediyorsak, deniz sınırlarımızı da ülkemizin her tarafında ülkemizi koruyacak sistemler kurduk, kurmaya da devam edeceğiz. Denizi kirletenleri de yakalar, Libya'ya kadar uyuşturucu kaçakçısını da kovalar.

"BU YIL ONLARA TARİHİN EN BÜYÜK BEDELİNİ ÖDETTİRECEĞİZ"
Bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına düşmüştür. Teker teker hadlerini bildireceğiz, bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz.

"TERÖRÜ HER YERDE BİTİRMEYE KARARLIYIZ"
Onlara haddini bildirmek, bizin namus borcumuzdur. Kutlu bayrağımıza, şehidimize, şerefiyle yaşayan gazimize borcumuzdur. Bu 300'ün altına düşen rakamın kıymetini, bu sayının nerelerden nereye geldiğini PKK'ya destek verenler de çok iyi bilmektedirler. Bize bu tezgahı kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terörle mücadelede gittiği yol, izlediği politika bellidir. Terörü her yerde bitirmeye kararlıyız.

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