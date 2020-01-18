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18.01.2020

Son dakika: Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

Son dakika haberine göre; Reuters, Mogadişu'daki bombalı saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığını duyurdu. Bombalı saldırıda 3'ü Türk 11 kişi yaralandı. Türk Büyükelçi Mehmet Yılmaz saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.

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