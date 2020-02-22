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22.02.2020

Sınırda koronavirüs alarmı! İran'a giden TIR şoförleri tedirgin...

İran'da, koronavirüs nedeniyle 6 kişinin ölmesiyle Türkiye’nin İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi önlemler alınmaya başlandı. İran'a gitmek zorunda kalan TIR sürücüleri, tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

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