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22.02.2020
Sınırda koronavirüs alarmı! İran'a giden TIR şoförleri tedirgin...
İran'da, koronavirüs nedeniyle 6 kişinin ölmesiyle Türkiye’nin İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi önlemler alınmaya başlandı. İran'a gitmek zorunda kalan TIR sürücüleri, tedirginlik yaşadıklarını söyledi.
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